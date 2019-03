Een 83-jarige fietser uit Heerhugowaard is om het leven gekomen door een aanrijding in zijn woonplaats met een personenauto. De man fietste donderdag aan het eind van de middag op de Stationsweg en stak daar een kruising over. Op dat moment kwam er een 62-jarige automobiliste uit Alkmaar aangereden.

De vrouw kon een botsing niet voorkomen. De fietser kwam ten val en overleed ter plaatse.