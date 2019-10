Door een verkeersongeluk in Overijssel op de N738 tussen Deurningen en Weerselo is donderdagmiddag een fietser om het leven gekomen. Dat meldt de politie Dinkelland.

De fietser kwam op die weg in botsing met een vrachtauto. Over de toedracht is niets bekend. De weg is voorlopig volledig afgesloten en weggebruikers moeten een andere route kiezen.