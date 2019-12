Fietser komt om door botsing met trein in Amersfoort

Een fietser is woensdagmiddag om het leven gekomen door een botsing met een passerende trein in Amersfoort. Het ongeval gebeurde op de spoorwegovergang bij de Barchman Wuytierslaan. Onduidelijk is hoe het heeft kunnen gebeuren. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie niets bekendgemaakt.

Door het incident rijden er volgens de NS tot zeker 19.30 uur geen treinen tussen Amersfoort en Den Dolder. Treinreizigers tussen Utrecht Centraal en Apeldoorn kunnen vertraging van ongeveer een kwartier ondervinden. Op dat traject rijden ook minder intercity’s.

Reizigers wordt aangeraden de actuele reisinformatie in de gaten te houden via de NS-app en de stationsborden.