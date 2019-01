Fietser komt om door aanrijding

Een fietser die afgelopen nacht in Vlissingen werd aangereden door een automobilist en daardoor ernstig gewond raakte, is dinsdag aan zijn verwondingen overleden.

De bestuurder van die auto reed door. Maar de politie vermoedt dat hij de eveneens ernstig gewonde man is die even later een stukje verderop werd gevonden bij een auto die op zijn kop in de bosjes lag.

Deze man is mogelijk met hoge snelheid op een rotonde uit de bocht gevlogen. Hij is net als de fietser naar het ziekenhuis gebracht. De fietser, een 24-jarige man uit Utrecht, overleed daar later op de dag.