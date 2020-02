Fietser in zijn gezicht getrapt door politiepaard

Een fietser heeft vrijdag in Den Haag per ongeluk een trap in zijn gezicht gekregen van een politiepaard. Hij raakte daardoor gewond en ligt met zwaar letsel in het ziekenhuis.

In de middag reden twee politieruiters op het ruiterpad Madepolderweg in de richting van de Oorberlaan. Op het naastgelegen fietspad haalde een racefietser hen in. Op dat moment schrok een van de paarden, botste tegen de fietser en trapte hem in zijn gezicht.

De politie betreurt het ongeval en zegt in nauw contact te staan met de familie en het slachtoffer. Hij maakt het naar omstandigheden goed.