Een motorrijder en een fietser zijn zondagavond in Maastricht zwaargewond geraakt doordat ze met elkaar botsten. Dat meldt de politie. Het ongeluk vond rond 19.30 uur plaats op de Veliahof. De motorrijder en fietser reden in dezelfde richting toen de eerste de tweede raakte en ze allebei ten val kwamen. Waardoor de motorrijder de fietser raakte, is nog onduidelijk.