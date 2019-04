Een 48-jarige fietser uit Den Haag is overleden, nadat hij tegen de neergelaten laadklep van een vrachtwagen was gebotst. Het ongeluk gebeurde vorige week donderdag en op woensdag is de man aan zijn verwondingen bezweken, liet de politie donderdag weten.

De noodlottige botsing gebeurde op de kruising van de Terletstraat en de Nunspeetlaan in Den Haag. De politie onderzoekt nog waardoor het ongeluk gebeurde.