Een nog onbekende fietser is in Tilburg overleden, nadat hij op het Postelse Hoefpad in botsing was gekomen met een bromfietser.

Ondanks pogingen van hulpdiensten om de man te reanimeren, overleed hij ter plekke. De bromfietser is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Het lijkt erop dat de twee op het fietspad frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen, zei een woordvoerder van de politie.