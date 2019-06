Een 83-jarige fietser is vrijdag bezweken aan de verwondingen die hij eerder op de dag had opgelopen bij een aanrijding op de N278 in Margraten.

De man kwam omstreeks 11.00 uur in botsing met een auto op een rotonde bij bedrijvenpark Aan de Fremme in de Limburgse plaats. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren.