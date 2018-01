Een 22-jarige man uit Den Helder is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen door een botsing met een goederentrein. Het slachtoffer passeerde volgens de politie rond 02.15 uur met zijn fiets de gesloten bomen van de spoorwegovergang, ter hoogte van de Burgemeester Ritmeesterweg in zijn woonplaats.

De politie doet nog nader onderzoek naar de toedracht.