Een 86-jarige man uit het Overijsselse dorp Lettele is overleden toen hij in Lemelerveld (gemeente Dalfsen) met zijn fiets in botsing kwam met een auto. Het slachtoffer bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. De auto werd bestuurd door een man van 24 uit Heeten.

Het slachtoffer werd maandag door de auto geschept toen hij de kruising Lemelerveldseweg en de Twentseweg overstak. De politie onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren.