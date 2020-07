Een 83-jarige fietser uit Sneek is vrijdagmiddag omgekomen door een ongeval in Rohel. De man kwam in botsing met een auto op de Vierhuisterweg in de Friese plaats.

De fietser overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. De bestuurder van de auto is meegenomen naar het bureau voor een verklaring.