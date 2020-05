Een 83-jarige man uit Waddinxveen is overleden nadat hij donderdag in Alphen aan den Rijn met zijn fiets onder de aanhangwagen van een tractor terechtkwam. Dat gebeurde op het Rietveldsepad, aldus de politie vrijdag. Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk.

Toen de man de tractor wilde passeren ging het fout, waardoor hij onder de aanhangwagen kwam. Het slachtoffer werd na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.