Fietser (63) omgekomen na ongeluk, veroorzaker vlucht weg

Een 63-jarige Rotterdammer is zondagavond overleden aan de gevolgen van een aanrijding eerder op de dag in zijn woonplaats. Hij werd ’s middag op de Carnissesingel op zijn fiets aangereden door een 18-jarige automobilist, die meteen na het ongeluk wegvluchtte zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Een van de kentekenplaten van zijn auto bleef op de plaats van het ongeluk achter.

Later op de dag meldde de verdachte zich op het politiebureau. Diens rijbewijs bleek in 2019 te zijn ingevorderd vanwege alcoholgebruik. Omstanders die het ongeval zagen gebeuren, vertelden tegen de politie dat de man op het moment van de aanrijding een ballonnetje aan zijn lippen had.

De verdachte is ingesloten voor nader verhoor. Hem wordt het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en het doorrijden na een aanrijding ten laste gelegd.