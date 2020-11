Als gevolg van een aanrijding is dinsdagochtend in Amsterdam-Oost een 50-jarige fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer botste rond 07.30 uur frontaal op een 22-jarige scooterrijder op de Panamalaan. De fietser stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De man op de scooter verkeert in kritieke toestand, meldt de politie. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.