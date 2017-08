Een fietser die woensdagochtend in Ridderkerk frontaal in botsing kwam met een scooterrijder is donderdag aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer is een 49-jarige inwoner van Hendrik-Ido-Ambacht. Het ongeval gebeurde op de Hoogzandweg. Ook de scooterrijder werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren.