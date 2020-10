Fietser (40) in coma na verkeersruzie in Amsterdam

Een 40-jarige fietser ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij donderdagavond in Amsterdam werd mishandeld na een verkeersruzie. De man is sindsdien niet aanspreekbaar, hij is in coma geslagen, aldus de politie.

De dader ging er in een auto vandoor. De politie wil in contact komen met getuigen van het incident en met mensen die beeldmateriaal ervan hebben.

Donderdagavond rond 22.00 uur kreeg de politie een melding dat iemand op de grond lag aan de Amstelveenseweg ter hoogte van de in - en uitgang van het Vondelpark. Onderzoek van de politie wees uit dat er een verkeersruzie was geweest waarbij het slachtoffer zwaargewond achterbleef op de rijbaan.