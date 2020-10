Een 23-jarige fietser uit de gemeente Loppersum is vrijdagnacht in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht nadat hij werd aangereden door een auto. De automobilist uit Groningen (29) is naar het politiebureau gebracht en wordt als verdachte verhoord, maakte de politie bekend.

Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. Het ongeluk gebeurde rond 03.00 uur aan de Paterswoldseweg in Groningen.