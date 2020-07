Een 19-jarige fietser uit Ridderkerk is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen door een ongeval in Alphen (Noord-Brabant). Dat meldt de politie.

De fietser werd iets voor middernacht op de kruising van de Goedentijd met de Gilzerweg aangereden door een bestelauto. Agenten en ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten.

De 23-jarige bestuurder van de bestelauto raakte niet gewond.