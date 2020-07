Fietser (17) overleden na aanrijding Honselersdijk

Een 17-jarige jongen uit Naaldwijk die zondagochtend al fietsend werd aangereden door een automobilist, is maandagavond overleden in het ziekenhuis. Dat meldt de politie dinsdag. Het ongeluk gebeurde op de Broekpolderlaan in Honselersdijk. Een andere jongen die naast het slachtoffer fietste bleef ongedeerd.

De 29-jarige man die achter het stuur zat, is na het ongeval doorgereden maar werd enige tijd later aangehouden. Hij zat dichtbij de plaats van het ongeval in zijn zwaarbeschadigde auto en bleek te hebben gedronken.

De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.