Een 12-jarige jongen uit de gemeente Hardenberg is vrijdag overleden door een ongeval in de Overijsselse plaats De Krim. De fietser botste met een busje op de Coevorderweg, meldt de politie. De 59-jarige bestuurder van het busje, die uit dezelfde gemeente komt als het slachtoffer, is aangehouden.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Na het ongeluk is de Coevorderweg enige tijd dicht geweest, maar deze is inmiddels weer vrijgegeven.