Fietsenroof in Rijssen krijgt onverwachte ontknoping

Drie mannen met bivakmutsen hebben in de nacht van maandag op dinsdag twintig fietsen gestolen bij rijwielhandel Bike Totaal Bloemendal in Rijssen.

„Heel vervelend”, zegt eigenaar Peter Bloemendal dinsdagochtend. „Ik was perplex. Ik stond te trillen om m’n benen. Het is voor het eerst dat we te maken hebben met een inbraak.”

De politie heeft alle fietsen een halfuur later aangetroffen in een busje in de buurt. „Super fijn dat de politie de fietsen heeft opgespoord”, zegt Bloemendal. „Een geluk bij een ongeluk.”

De daders hebben de buit waarschijnlijk zogenaamd „koud gezet”, om deze na de ontstane commotie in alle rust op te halen. De politie wil in het belang van het onderzoek niet zeggen, waar het busje met de fietsen zijn aangetroffen. De politie heeft de daders in beeld, dankzij camerabeelden. „Je ziet drie mensen met een petje en bivakmutsen aan het werk”, vertelt Bloemendal.

De eigenaar van de fietsenwinkel heeft geen idee wie er achter de inbraak zitten. Bij de inbraak in de fietsenwinkel zijn twee schuifdeuren met geweld opengebroken.

De omvang van de schade aan de fietsen en de schuifdeuren is nog niet bekend. „De schuifdeuren zijn aan diggelen. We moeten alle fietsen repareren en de schuifdeuren herstellen.”