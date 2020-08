Fietsendiefstal daalt, maar dure modellen zijn in trek

Het aantal fietsendiefstallen in Nederland is de afgelopen jaren afgenomen, maar de financiële schade blijft hoog. Dat komt doordat dieven zich steeds meer richten op dure modellen, zoals e-bikes, racefietsen en bakfietsen. Die verdwijnen vaak richting Oost-Europa. Onderzoekers van Bureau Beke becijferen de financiële schade op circa 600 miljoen euro per jaar. Dit bedrag daalt niet of nauwelijks mee met de dalende trend in het aantal diefstallen, zo valt uit het rapport af te leiden.

Het bureau deed onderzoek naar de fietsendiefstal in Nederland in opdracht van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.). De onderzoekers halen CBS-cijfers uit de zogeheten Veiligheidsmonitor aan, waarin op basis van een omvangrijke enquête is berekend dat vorig jaar 466.560 Nederlanders slachtoffer werden van fietsendiefstal. De teller stond in 2016 nog op 645.240 slachtoffers.

De meeste mensen doen geen aangifte van een gestolen fiets: slechts zo’n 20 procent stapt naar de politie, aldus de onderzoekers. „Burgers zien er het nut niet van in, omdat ze verwachten of hebben ervaren dat er toch niets mee wordt gedaan.”

Volgens het onderzoek wordt fietsendiefstal in toenemende mate gepleegd door georganiseerde bendes. Die komen relatief vaak uit Oost-Europese landen als Bulgarije, Polen, Roemenië, Servië en Albanië. Gestolen fietsen brengen ze ook vaak daarheen. Een bestemming dichter bij huis is Frankrijk.

In grote steden en studentensteden worden naar verhouding de meeste fietsen gestolen. Stations en winkelgebieden zijn in trek bij dieven, net als schuren en voortuinen. Ook worden opvallend veel fietsen gestolen in grensgebieden in Zuid- en Oost-Nederland. Dat komt omdat ze van daaruit gemakkelijker getransporteerd kunnen worden

Voorzitter Jeroen Snijders Blok van S.A.F.E. constateert dat de huidige aanpak van fietsendiefstal tekortschiet, „zowel preventief als repressief”. Hij wijst op diverse factoren die daaraan ten grondslag liggen. Zo zetten consumenten hun fiets vaak niet goed op slot en geeft de Nationale Politie „geen prioriteit” aan fietsdiefstal.

Om de aanpak te verbeteren, denkt de stichting onder meer aan het inzetten van technische middelen, zoals zogeheten track and trace-systemen en aan het verbeteren van registratiesystemen.