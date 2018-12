Twee Polen zijn in het Limburgse dorp Grashoek (gemeente Peel en Maas) door een ongeval om het leven gekomen. Zij fietsten omstreeks 07.30 uur op de Vliegertsdijk toen zij in botsing kwamen met een busje. Een derde Pool is zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De mannen waren volgens de politie vermoedelijk op weg naar hun werk. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij.