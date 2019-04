Fietsenbank biedt arme Rotterdammer fiets in ruil voor klusjes

Al is fietsen in Nederland heel gewoon, toch beschikt niet elke Nederlander over een fiets. Financiële redenen spelen daarbij ook een rol. De Fietsenbank startte op 24 maart in Rotterdam en helpt mindervermogenden aan een trouwe tweewieler.

Eén op de drie Rotterdammers heeft geen fiets, vertelt Monique Monster van De Verkeersonderneming, één van de initiatiefnemers van de Fietsenbank. De gemeente Rotterdam en werkactiveringscentrum Pluspunt zijn twee andere spelers. De gemeente stelt de locatie en de fietsen beschikbaar. Pluspunt beheert de bank in de Afrikaanderbuurt, waar veel armen wonen.

Waarom dit initiatief?

„We zien dat veel Rotterdammers geen vervoersmiddel hebben, maar ook geen geld kunnen missen voor het openbaar vervoer. Deze doelgroep kan daardoor bijvoorbeeld moeilijk naar een sollicitatiegesprek gaan. Daar wilden we iets aan doen.”

Hoe gaat het initiatief in zijn werk?

„Mensen die een fiets willen, kunnen deze gratis afhalen. Wel moeten ze iets terugdoen voor de Fietsenbank. Bijvoorbeeld door te assisteren bij de fietslessen die we organiseren, of door fietsen te repareren. Het lenen van een fiets is ook een optie, bijvoorbeeld voor mensen zonder bergruimte.”

Hoe komt de gemeente aan de fietsen?

„De gemeente heeft depots vol met fietsen. Ze worden veelvuldig achtergelaten op de stations. De ANWB doneert de kinderfietsen.”

Kan iedereen binnenlopen?

„In eerste instantie verwijzen alleen organisaties als de voedselbank of de Rotterdamse wijkteams mensen naar ons door. Het is onbegonnen werk voor Pluspunt om van alle mensen de financiën te onderzoeken. De wijkteams hebben deze informatie van zorgvragers al in beeld. Zij beoordelen of deze mensen voor een fiets in aanmerking komen.”

Komt een geleende fiets terug?

„Het risico op diefstal blijft bestaan, maar onze klanten staan geregistreerd bij diverse instanties. Op deze manier denken we eventuele doorverkoop te kunnen voorkomen.”

Wat als een fiets moet worden gerepareerd?

„Stichting Pluspunt voert ook reparaties uit. Ze geeft werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft de stichting fietslessen. Zo bieden we dus een totaalpakket aan.”

Hoe ziet u de toekomst van de Fietsenbank?

„We hebben geen idee hoeveel aanvragen we uiteindelijk krijgen. Het is ook niet duidelijk hoeveel interesse er is. De Fietsenbank staat nog in de kinderschoenen; we beginnen zonder vastomlijnde kaders. Het doel is in elk geval duidelijk: elke Rotterdammer aan een fiets helpen.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.