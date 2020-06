Fietsen mogen de trein weer in

Treinreizigers mogen vanaf 1 juli hun fiets weer meenemen. Het is, vanwege eventuele drukte, wel verplicht je daarvoor aan te melden. Dat meldt de NS woensdag naar aanleiding van de versoepelde maatregelen rond het coronavirus.

Reizigers krijgen voor vertrek te zien in welke trein er nog voldoende plek is voor hun fiets. Het kopen van een fietskaartje en het aanmelden van de fiets, moet via de app en de website van de NS. „Met de vakantie in aantocht en veel mensen die er in eigen land op uit willen, kan op deze manier de fiets toch op een verantwoorde manier worden meegenomen in de trein”, aldus de NS.

In de zomermaanden juli en augustus is het rustiger in de treinen en zijn fietsen nog welkom op alle tijdstippen.

De Fietsersbond is blij met het besluit van de NS. „Nu kunnen veel mensen deze zomer duurzaam op reis”, aldus directeur Saskia Kluit.