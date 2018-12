Fietsen en campers gewild op Marktplaats

Naar fietsen, campers, caravans en hoekbanken is het afgelopen jaar het meest gezocht op Marktplaats. De Playstation 4, iPhone X en het zachte knijpspeelgoed Squishy worden steeds meer gezocht. Dat meldt de website waar nieuwe en tweedehands spullen worden verhandeld.

‘Gratis’ is nog steeds de meeste gebruikte zoekterm. Dat is al zo sinds de start van de website in 1999. Dit jaar waren er maar twee momenten dat andere zoektermen vaker werden gebruikt dan ‘gratis’. In beide gevallen was het weer daarbij van invloed: in februari is dagelijks gemiddeld 100.000 keer gezocht naar schaatsen en in juli lag het gemiddeld aantal zoekopdrachten naar airco’s op bijna 70.000 per dag.