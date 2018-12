Fietsbrug door Oorlogsmuseum Overloon

Door het Oorlogsmuseum in Overloon wordt een verhoogd fietspad aangelegd. De fietsbrug op drie meter hoogte wordt aangesloten op bestaande fietsroutes in de regio en is tijdens de openingstijden van het museum gratis toegankelijk. Volgens het museum gaat het om een wereldwijde primeur.

De brug is geïnspireerd op een zogenoemde baileybrug die de geallieerden bijvoorbeeld gebruikten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Museumdirecteur Erik van den Dungen zegt dat de brug in het museum een lengte krijgt van ongeveer negentig meter. De aanleg maakt deel uit van de renovatie van het museum en kost ongeveer 7,5 ton, vertelde hij donderdag.

De brug moet fietsers verleiden om ook eens een betaald bezoekje te brengen aan het oudste en grootste oorlogsmuseum van Nederland.