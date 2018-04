Fietsbranche moet wijzen op risico e-bike

Fietshandelaren moeten hun klanten nadrukkelijker wijzen op de risico’s van het rijden op e-bikes. Bij een kwart van de dodelijke fietsongelukken is een elektrische fiets betrokken, zo’n driekwart van deze slachtoffers is senior. Veelal zijn het eenzijdige ongelukken. In 2017 is voor het eerst het aantal autododen ingehaald door het aantal fietsdoden.

Dat baart Veilig Verkeer Nederland (VVN) zorgen en de organisatie roept daarom de branche op betere informatie te geven. Ook vindt VVN dat de fietspaden geschikter moeten worden gemaakt voor de e-bikes. Volgens VVN speelt het snelheidsverschil tussen de elektrische en de normale fiets een rol in het aantal ongelukken.

„Het is belangrijk dat verkeersdeelnemers zelf hun verantwoordelijkheid pakken en zich bewust zijn van hun fysieke beperkingen.”