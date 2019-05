Fiets voor 12.500 kinderen uit arme gezinnen

Nederlanders hebben via het Kinderfietsenplan van de ANWB inmiddels 12.500 kinderen uit arme gezinnen aan een fiets geholpen. Het initiatief ging in 2015 van start. Op het Pierson College in Den Bosch is donderdag de 12.500e fiets overhandigd aan directeur Jan Wezendonk van het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Het fonds zorgt ervoor dat alle gedoneerde fietsen terechtkomen bij kinderen die hard een tweewieler nodig hebben, maar opgroeien in een gezin waar geen geld is voor een fiets. Het afgelopen jaar kregen op deze manier 2127 kinderen een fiets. Volgens de ANWB is dat goed voor hun kansen in de maatschappij. „Met een fiets kunnen kinderen naar de school van hun keuze, bij vriendjes op bezoek en meedoen met leeftijdsgenoten.”

Wie een kinderfiets wil doneren, kan terecht bij zeventien inzamelpunten in het land of zich melden via de website van de ANWB. Die haalt de fiets dan gratis op. In het voorjaar, voor veel mensen de tijd van het jaar om hun schuur op te ruimen, piekt het aantal donaties.