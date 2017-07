Fiets vermiste Staphorster gevonden in Hoogeveense Vaart

De fiets van de vermiste Bert van der Hoek uit Staphorst is woensdag aangetroffen in de Hoogeveense Vaart. Dat bleek woensdagavond uit een verklaring van Jan Kuijers, die nauw betrokken is bij de zoekacties.

Er wordt met reddingshonden verder gezocht naar de vermiste man. Morgen zal de politie met geavanceerde apparatuur in en rond het water nader onderzoek doen, aldus Kuijers.

De Hoogeveense Vaart loopt over de grens van Staphorst en Meppel richting Hoogeveen.

Grote zoektocht naar vermiste Staphorster (69)

De 69-jarige Van der Hoek is sinds vorige week vrijdag vermist.