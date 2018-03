Fiets gegooid naar ambulance, chauffeur belaagd

Een 35-jarige man uit Amersfoort heeft in zijn woonplaats een ambulance en de chauffeur van het voertuig belaagd. Volgens de politie gooide hij op de Utrechtseweg een fiets naar de passerende ambulance. Wat de man bewoog, is onbekend.

De ambulancebroeders schrokken en dachten dat er sprake was van een aanrijding. Toen de verpleegkundige het portier opende, gooide de man de fiets opnieuw naar de ambulance. De chauffeur ging op de man af, maar werd door hem in zijn gezicht geslagen. De aanvaller ging er daarna vandoor, maar hij kon later worden aangehouden.

Tegen hem wordt aangifte gedaan van mishandeling en vernieling.