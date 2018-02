Ficq blij met aangifte Antoni van Leeuwenhoek

Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq is blij dat het Antoni van Leeuwenhoek als eerste ziekenhuis in Nederland aangifte doet in de lopende strafzaak tegen de tabaksproducenten. Met de aangifte vraagt het ziekenhuis in Amsterdam aan het Openbaar Ministerie om stappen te ondernemen tegen de tabaksproducenten.

„Artsen moeten zich veel meer verdiepen in nicotineverslaving om zo hun patiënten beter te kunnen voorlichten. Uitleggen hoe ze worden voorgelogen, wat nicotineverslaving is en hoe moedwillig en kwaadaardig de fabrikant en het product zijn”, stelt Ficq. „Je bent niet alleen een goede arts als je patiënten goed behandelt, maar ook als je een preventieve, voorlichtende taak ziet. Deze stap van het AvL helpt hierin enorm.”

Zij deed in 2016, namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten, aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Het gaat daarbij om zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte. Het AvL sluit zich daarbij nu aan.