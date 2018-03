Felle kritiek Joods blad op Van Aartsen

Burgemeester Van Aartsen van Amsterdam was een regent, is een regent en zal dat altijd wel blijven. Dat schrijft hoofdredacteur Esther Voet in het jongste nummer van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Ze uit scherpe kritiek op de reactie van Van Aartsen op de vernieling van ruiten van het Joodse restaurant HaCarmel.

„In principe ben ik tegen een gekozen burgemeester, maar ik begin toch te twijfelen. Want nu zit onze hoofdstad met interim-burgemeester Van Aartsen”, schrijft Voet. „Waar politici, ook die van zijn eigen VVD, duidelijk stelling nemen tegen antisemitisme, durft oudgediende Van Aartsen het woord niet eens in de mond te nemen. Waar partijgenoten en politici van andere signatuur hun solidariteit toonden door direct na de eerste vernieling bij het restaurant te gaan eten, schitterde de burgervader door afwezigheid. Ook weigerde hij na de eerste aanval te zorgen voor camerabewaking. Pas na de derde keer dempte hij de put. En die camerabewaking is er in principe maar voor vier weken, alsof antisemieten niet tot vijf kunnen tellen. Tegelijkertijd uitte hij zich wel onbegrijpelijk positief over het salafisme.”

Voet stelt dat dit overeenkomt met ervaringen die ze met Van Aartsen had toen hij burgemeester van Den Haag was. Tijdens demonstraties vanwege de Gazaoorlog waren er antisemitische uitingen. „Van Aartsen heeft het allemaal gedoogd.” En van die situatie blijkt Van Aartsen niets te hebben geleerd, stelt Voet. „Amsterdam, de Amsterdamse Joden in het bijzonder, verdienen beter.”