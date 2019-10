Feiten en sprookjes op expositie over de wolf

Is de wolf gevaarlijk voor mensen? Huilen wolven alleen bij volle maan? Een expositie in het Veluwse dorp Lunteren belicht een nieuwkomer in de regio, die ook een oude bekende is.

De wolf is na anderhalve eeuw terug op de Veluwe. Voor Museum Lunteren is dat aanleiding voor een tentoonstelling over het roofdier. Het idee ervoor ontstond anderhalf jaar geleden, kort nadat de eerste wolf in Nederland was gesignaleerd, vertellen Sofia Feenstra en Bert Hazeleger, beiden bestuurslid en lid van de expositiecommissie van het museum.

Nu is dat idee uitgevoerd...

„Thema’s worden lang van tevoren bedacht om de exposities goed te kunnen organiseren. Toen de wolf net aan het terugkomen was, spraken we met Dik van der Meulen, die in 2017 de prijs voor het beste natuurboek won met ”De kinderen van de nacht”, over de relatie tussen mens en wolf. Hij heeft een schrijvershuisje in Lunteren. In ons dorp woont ook bioloog en wolvenkenner Hilco Frijlink, die in het Noordpoolgebied van Canada het gedrag van wolven bestudeerde. Beiden wilden meewerken.”

Waarom deze tentoonstelling?

„In de buurt, bij Ede, is de wolf ook al waargenomen. We willen vooral informeren. Hoe keerde de wolf terug? Is er in Nederland wel ruimte voor? Brengt de wolf evenwicht in de natuur? Wageningen University levert materiaal, zoals wolvendrollen, haar en sporen. Ook vertonen we voorlichtingsfilmpjes.”

Een actueel onderwerp. Vorige week beet een wolf veertien schapen dood bij Emst.

„Deskundigen zeggen dat wolven in principe geen schapen aanvallen. Zo’n voorval spreekt dat weer tegen. Dit zou echter het werk van welpen zijn geweest. Jonge wolven pakken eerder een makkelijker prooi. Sommige mensen vinden het prachtig dat de wolf terug is, schapenhouders daarentegen niet.”

Het museum kiest geen partij?

„In de filmpjes komen voor- en tegenstanders aan het woord. De wolf is er, daarom besteden we er aandacht aan. Het onderwerp is breed uitgewerkt. Er is ook een hoek over sprookjes, zoals De wolf en de zeven geitjes en Roodkapje. Die hebben in het verleden wel bijgedragen aan de angst voor de wolf.”

Wat hebt u zelf van de expositie geleerd?

„Algemeen wordt gedacht dat de wolf een nachtdier is, maar hij is juist overdag actief. Wel verplaatst hij zich vooral ‘s nachts. Die associatie met de nacht heeft wellicht ook te maken met het huilen van een wolf. Dat klinkt in het donker natuurlijk veel angstaanjagender.”

”De wolf terug op de Veluwe. Feiten en sprookjes” is tot 1 maart te zien in Museum Lunteren. In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws