„Feestje als het warmterecord blijft staan”

Als het warmterecord in Nederland vrijdag blijft staan, heeft de familie Thate volgend jaar een feestje. Dan bestaat het absolute record van 38,6 graden Celsius, gemeten in 1944 te Warnsveld, 75 jaar. Huisarts Jan Thate noteerde het record als KNMI-waarnemer in zijn weerhuisje achter in de tuin. „De familie wordt vrijdag op de hoogte gehouden hoe het gaat met de officiële temperatuur”, zegt zijn zoon Henk Thate (81) uit Driebergen.

„Ik heb nog een kopie van het logboek waarin mijn vader op 23 augustus 1944 zijn waarneming noteerde. Het originele exemplaar ligt bij het KNMI. Ik kan me die dag ook nog wel herinneren”, vertelt Thate. „Trouwens niet omdat we het zo bijzonder heet hadden. Ik kan nog steeds goed tegen de warmte, al is het natuurlijk niet zo aangenaam.”

Het leukste vonden de kinderen Thate dat ze in de jaren na de Tweede Wereldoorlog foto’s van hun vader tegenkwamen in schoolboeken, vanwege het door hem genoteerde warmterecord. „Daar waren we trots op.” In Warnsveld is een plantsoen naar huisarts Thate vernoemd. „Als we het 75-jarige jubileum kunnen vieren, gaan we daar op een bankje champagne drinken.”

Als het record vrijdag wordt gebroken, is er volgens het KNMI een grote kans dat dat gebeurt bij weerstation Hupsel in de Achterhoek, niet zo ver van Warnsveld. „Hupsel ligt aan het riviertje de Berkel, een prachtige en bij mijn vader zeer geliefde omgeving. Als het record van mijn vader dan toch sneuvelt, is Hupsel een waardige opvolger. Geheel in zijn geest, zeggen we dan maar.”