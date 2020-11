Feest Sint-Maarten is dit jaar anders dan anders

Het coronavirus zorgt ervoor dat Sint-Maarten dit jaar anders gaat dan andere jaren. In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord krijgen ouders het dringende advies woensdagavond niet met hun kinderen en een lampion langs de deuren te gaan. In andere regio’s, zoals Groningen en Friesland, vinden ze het wel kunnen als er maar voldoende afstand wordt gehouden tijdens het traditionele feest waarbij kinderen een liedje zingen in ruil voor iets lekkers.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen geeft in een filmpje op Twitter tips over hoe Sint-Maarten coronaproof kan worden gevierd, bijvoorbeeld door 1,5 meter bij de deur af te tekenen met stoepkrijt en voorverpakt snoep uit de delen. Ook adviseert hij in kleine groepjes op pad te gaan met zo weinig mogelijk volwassenen.

Op de website van de gemeente Amsterdam, waar het wordt afgeraden langs de deuren te gaan, staan alternatieven voor de viering van Sint-Maarten. Thuis een snoepjesspel doen, zelf een lampion maken of binnen liedjes zingen zijn enkele opties.

Sint-Maarten wordt niet overal in het land gevierd. Op de site van de Rijksoverheid staat ook het advies alleen met het gezin of in kleine groepjes langs de deuren te gaan en minimaal 1,5 meter afstand te houden.