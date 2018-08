Feest rond elfstedenzwemtocht gaat door

Het feest in Leeuwarden rond de elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden gaat maandagavond door ook al heeft hij de tocht niet volbracht. „Als hij fit genoeg is, is Maarten erbij op het Oldehoofsterkerkhof”, aldus de organisatie.

Door misselijkheid kon de 37-jarige zwemmer geen medicijnen binnenhouden. Ook was hij in het water in slaap gevallen. Zijn begeleidend arts vond het niet langer verantwoord om door te gaan met de extreme zwemtocht langs de Friese steden. De zwemmer had toen 163 van de 200 kilometer afgelegd.

„Maarten is in het ziekenhuis voor een medische check en om uit te rusten”, aldus een woordvoerder. „Hoogstwaarschijnlijk wordt hij tijdens de festiviteiten gehuldigd door premier Mark Rutte, zoals stond gepland. Om 18.00 uur treedt Frans Bauer op en om 19.30 uur Ilse DeLange.”

Met het geld dat door de zwemactie wordt opgehaald, draagt Maarten bij aan belangrijk kankeronderzoek, laat KWF Kankerbestrijding weten. Maandagochtend was acht ton opgehaald, maar dat bedrag zal vermoedelijk nog flink oplopen. „Alle donaties worden gekoppeld aan elf prachtige onderzoeken die hij samen met patiënten en patiëntenorganisaties heeft gekozen.”

„We zijn enorm trots op en dankbaar voor zijn prestatie. Samen met alle vrijwilligers, deelnemers, de sponsoren en niet te vergeten het publiek langs de route hebben we een historisch weekend meegemaakt. Heel Nederland en in het bijzonder de Friezen hebben Maarten gesteund.”