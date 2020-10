‘Feest op Plein in Den Haag was momentopname’

De beelden van de feestende menigte in een overdekt terras op het Plein in Den Haag woensdagavond waren „een momentopname”. Dat laat een medewerkster van het restaurant Luden weten in een reactie op de commotie die daarover is ontstaan.

Op het terras werd uitbundig feest gevierd vlak voor het moment dat de horeca voor vier weken dicht moet. Politici spraken er schande van. De medewerkster laat weten dat het restaurant mogelijk later deze donderdag nog met een officiële reactie zal komen.

Bij Omroep West meldt restauranteigenaar John Prins dat hij de reacties wat overtrokken vindt. Hij weerspreekt dat de politie en handhavers het feest hebben beëindigd, zoals de gemeente beweert. „Ik heb om 21.30 uur zelf de muziek uitgezet. Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben geen politieagent en ik kan geen boetes uitdelen”, zegt Prins. „Op video’s is te horen dat er wordt gezegd ‘blijf zitten, blijf zitten’.”

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag liet in een reactie weten het feestgedruis bij de horecazaak „volstrekt onverantwoord” te vinden. Zijn woordvoerder zegt donderdagochtend dat wordt onderzocht wie er stonden te feesten en hoe het zo ver heeft kunnen komen. Ook wordt er gekeken of er stappen ondernomen kunnen worden, want „feit is hoe dan ook: er stonden mensen, ze schreeuwden en zongen. De 1,5 meter afstand moest ook voor 22.00 uur in acht genomen worden, dus dit kon niet”, vat de woordvoerder van Van Zanen het samen.

„In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel”, reageerde ook directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De beelden doen volgens de KHN-voorman afbreuk aan de „zorgvuldige opgebouwde status die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden”.

Het feest vond plaats op een steenworp afstand van de Tweede Kamer, waar op dat moment gedebatteerd werd over de coronamaatregelen. PvdA-leider Lodewijk Asscher verwees in het debat naar de feestvierders op het Plein. „Terwijl wij hier spraken was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang, wat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken”, zei Asscher. „Dat is echt wel een hele hufterige actie naar al die ondernemers die daar de dupe van zijn.” Ook minister Ank Bijleveld (Defensie) uitte kritiek op het feest. „Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander! #COVID19”, schreef zij op Twitter.