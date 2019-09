Feest om 75 jaar vrijheid rond Maastricht

In het zuidelijkste dorp van Nederland, Mesch, barsten donderdag festiviteiten los rond de bevrijding ervan, 75 jaar geleden. Mesch was op 12 september 1944 het eerste Nederlandse dorp dat werd bevrijd van de Duitse bezetting. Tussen 12 en 14 september volgde de bevrijding van meer dorpen en gemeenten in Zuid-Limburg, zoals Maastricht.

Estafettelopers brengen donderdag het bevrijdingsvuur uit Caen (Normandië) naar Mesch. Bij de ontsteking van dat vuur op het bevrijdingsmonument zijn veteranen en onder meer de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Daarna zijn tal van activiteiten. Zo rijdt een colonne oude legervoertuigen Mesch binnen via dezelfde veldweg die de Amerikaanse Old Hickory Divisie in 1944 gebruikte. De divisie bevrijdde ook Maastricht 75 jaar geleden.

Op 13 september bevrijdden de Amerikanen het oostelijk deel van Maastricht (Wyck), op 14 september stak de divisie met bootjes de Maas over om de rest van Maastricht te bevrijden. Op de plek waar dat gebeurde staat nu het Old Hickory Monument, waar zaterdag kransen worden gelegd. Zaterdag wordt het bevrijdingsvuur per sloep over de Maas naar het westen van Maastricht gevaren en worden de Amerikaanse bevrijders gehuldigd door bijvoorbeeld een parade en het overvliegen van oude vliegtuigen.

Zondag is er op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten een Liberation Concert, voorafgegaan door een Vrijheidsmars door schoolkinderen van Maastricht naar Margraten.