Feest met 60 man in Voorhout beëindigd

De politie in Noordwijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een ‘luidruchtig’ feest in het Zuid-Hollandse Voorhout.

In de meldkamer kwamen tientallen meldingen binnen van geluidsoverlast uit Noordwijk en Voorhout. Het duurde daarom even voordat agenten konden achterhalen waar de herrie vandaan kwam. Volgens de politie werd met behulp van verschillende melders een groep van zestig personen aangetroffen op een recreatieplaats in Voorhout langs de N444.

Er stonden volgens de politie een muziekinstallatie met draaitafel en metershoge klankkasten opgesteld. Het feest werd beëindigd en de apparatuur is in beslag genomen. Om alle apparatuur mee te kunnen nemen, moest er een politievrachtauto uit Den Haag komen.