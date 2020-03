‘Feest in vliegtuig Taghi op weg naar Nederland’

In het privévliegtuig waarmee Ridouan Taghi op 19 december vanuit Dubai is overgebracht naar Nederland, heeft „een feeststemming” geheerst en is flink gedronken. Dat heeft Ridouan Taghi aan zijn advocaat Inez Weski verteld.

Taghi had in het vliegtuig een koptelefoon op, maar deze werkte niet goed, waardoor hij de gesprekken van de Nederlandse agenten kon opvangen. Volgens Taghi werd de sfeer in het vliegtuig naarmate de tijd vorderde „steeds uitgelatener” en werd het gezelschap „steeds dronkener”, vooral „de leidinggevende”. Twee stewardessen werden aangeduid als „mokkels”.

Behalve speciale agenten was er ook een trauma-arts aan boord. Taghi heeft zich erover beklaagd dat deze alleen zijn hartslag heeft gecontroleerd, ondanks de vele verwondingen die hij naar eigen zeggen rond zijn arrestatie heeft opgelopen. Na zijn aankomst in Nederland stelde de rechter-commissaris vast dat Taghi duidelijk gewond was in zijn gezicht.

Het relaas van Taghi werd vrijdag door advocaat Weski over het voetlicht gebracht in een betoog voor de rechtbank in Amsterdam, die een inleidende zitting in de strafzaak tegen Taghi houdt.

De rechtbank verbood Weski in haar verhaal gegevens te noemen die „identificerend” zijn voor bij het overbrengen van Taghi betrokken personen. De zaak tegen Taghi, onderdeel van het grote liquidatieproces Marengo, is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen.

Taghi was lang voortvluchtig en werd op 16 december aangehouden in zijn schuilplaats in Dubai. Volgens Weski zijn er volop regels met voeten getreden bij zijn arrestatie en snelle overdracht aan Nederland. Taghi bleef vrijdag weg van de zitting. Hij zit in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught.