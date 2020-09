Federatie Armeense Organisaties in Nederland geschokt door geweld

De Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON) zegt geschokt te zijn over de recente gebeurtenissen in de regio Nagorno-Karabach. De federatie spreekt van een grootschalige militaire aanval van Azerbeidzjan op de republiek Artsach, zoals de Armenen het gebied zelf noemen.

Armenië en Azerbeidzjan beschuldigen elkaar er zondag van te zijn begonnen met beschietingen in de betwiste regio Nagorno-Karabach. De aanvallen zijn volgens FAON gericht op burgerdoelen, inclusief de hoofdstad Stepanakert. „Reeds nu zijn er doden en gewonden te betreuren.” De FAON laat in een verklaring weten de aanvallen te veroordelen en spreekt solidariteit uit met de bevolking van Artsach en Armenië.

De Nederlandse en internationale politiek, zoals de EU, en met name de OVSE-bemiddelaars in het conflict, moeten volgens FAON ervoor zorgen „dat de vijandelijkheden vanuit Azerbeidzjan worden beëindigd en een grootschaliger oorlog wordt voorkomen”.

Nagorno-Karabach, volgens FAON dus de republiek Artsach, is sinds bijna dertig jaar de facto zelfstandig, zo geeft de federatie aan. Dat is volgens FAON zo nadat de regio als voormalige onafhankelijke oblast binnen het gebied van Sovjet-Azerbeidzjan bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie via referenda voor onafhankelijkheid had gekozen.