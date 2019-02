Februaristaking herdacht in Amsterdam

Bij de herdenking van de Februaristaking in Amsterdam hebben ADO Den Haag, Ajax en de KNVB maandagmiddag gezamenlijk een krans gelegd bij De Dokwerker. Het standbeeld op het Jonas Daniël Meijerplein, dat herinnert aan de grootschalige werkonderbreking in de Tweede Wereldoorlog, werd vorige week beklad met gele en groene verf. Die actie was vermoedelijk het werk van supporters van voetbalclub ADO Den Haag, die hierover foto's op Instagram plaatsten.

De clubs en de voetbalbond legden de krans op verzoek van burgemeester Femke Halsema. Zij kondigde vrijdag aan dat de gemeente aangifte doet van de bekladding van het beeld. De Amsterdamse gemeenteraad sprak in een gezamenlijke verklaring van ,,misselijkmakende" bekladdingen en ,,expliciet antisemitisme".

Februaristaking

De krans werd gelegd door ADO-icoon Lex Schoenmaker, Ajax-directeur Rutger Arisz en KNVB-voorzitter Michael van Praag. Halsema hield tijdens de herdenking een toespraak en actrice Nazmiye Oral droeg gedichten voor. Muziek was er van zangeres Eva van Manen.

Tijdens de herdenking stonden de aanwezigen stil bij de werkonderbreking op 25 februari 1941, waaraan tienduizenden Amsterdammers meededen om op te komen voor hun Joodse stadgenoten die door de Duitse bezetter werden weggevoerd. De staking breidde zich al snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp.