Febe gaat op in RMU

Febe, de vereniging op gereformeerde grondslag van werkers in de gezondheidszorg, houdt eind 2018 op te bestaan. Dat meldt het bestuur in een brief aan donateurs.

De vereniging kreeg vacatures in het bestuur en in commissies, niet meer vervuld, stelt de organisatie. Ook de belangstelling voor lezingen was volgens het bestuur gering.

De laatste jaren organiseerden Febe en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) steeds vaker gezamenlijke bijeenkomsten. „Er was veel wat ons samenbond en het grondvlak van Febe is te smal geworden om nog zelfstandig te kunnen doorgaan”, concludeert bestuursvoorzitter Wilfred de Heer in de brief.