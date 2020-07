FDF: ‘Trekker is het symbool van onze demonstraties’

Volgens de boeren van de Farmers Defence Force (FDF) is het gebruik van landbouwvoertuigen bij hun betogingen cruciaal. „De trekker is het symbool van de demonstraties”, aldus een jurist die FDF donderdag bijstaat tijdens een kort geding bij de rechtbank in Groningen.

„Zonder trekkers worden de boeren niet gehoord of gezien”, aldus de jurist. FDF staat in de rechtszaal tegenover Veiligheidsregio Groningen. De veiligheidsregio heeft deze week besloten dat boeren in Groningen tot maandag 13 juli geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen en plaatsen.

FDF betreurt kwetsen van mensen met uitspraak

De demonstraties hebben meerdere keren geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, stelt de veiligheidsregio. „Men houdt zich niet aan de verkeersregels en volgt aanwijzingen van de politie niet op”, aldus de advocaat van de veiligheidsregio. „De openbare orde wordt moedwillig en voortdurend verstoord. Men mag natuurlijk zijn mening uiten, maar niet zo. Dit is onaanvaardbaar.”

De boeren vinden het verbod een aantasting van het grondrecht op demonstreren. Volgens FDF zijn er geen onveilige situaties ontstaan bij hun demonstraties. Daarmee bagatelliseren de boeren hun gedrag, aldus de advocaat van de veiligheidsregio.

FDF gaat in hoger beroep als de rechtbank hen geen gelijk geeft.