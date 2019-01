FD verbreekt banden met correspondente Boersma

De hoofdredactie van het FD verbreekt de banden met journaliste Ans Boersma, die donderdag Turkije werd uitgezet. Dat blijkt uit een artikel van de hoofdredactie op de site van de krant.

Het FD heeft naar aanleiding van haar uitzetting enkele „intensieve gesprekken” met haar gehad.

„Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van valsheid in geschrifte. Turkije liet weten dat Boersma is uitgezet omdat zij banden zou hebben met de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. In de gesprekken met het FD in de afgelopen dagen heeft Ans Boersma onvoldoende duidelijkheid kunnen verschaffen over haar rol”, aldus de hoofdredactie.