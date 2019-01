FD verbreekt band met correspondente Ans Boersma

Het Financieele Dagblad (FD) verbreekt de banden met journaliste Ans Boersma, die donderdag Turkije werd uitgezet. Dat meldde de hoofdredactie vrijdag op de site van de krant.

Volgens het FD heeft Boersma meerdere keren verzuimd de hoofdredactie naar behoren te informeren. Zo is haar eind 2016 nadrukkelijk gevraagd waarom ze zich in Turkije wilde vestigen. Boersma ontkende dat daar persoonlijke motieven, zoals een relatie, aan ten grondslag lagen, schrijft de hoofdredactie.

Ook op andere momenten, toen haar ex-partner in de publiciteit kwam, had Boersma dat moeten melden, vindt het FD. „De hoofdredactie is diep teleurgesteld over haar nalatigheid. De vertrouwensrelatie is hierdoor ernstig geschaad.”

Over de uitzetting is nog altijd veel onduidelijkheid. Het openbaar ministerie verdenkt Boersma van valsheid in geschrifte. Turkije liet weten dat ze is uitgezet omdat zij banden zou hebben met de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra.

Het FD ziet op dit moment geen reden om aan te nemen dat Boersma’s verslaggeving inhoudelijk onjuist is of om een andere reden niet voldoet aan de journalistieke standaarden die het dagblad hanteert. „Ans Boersma heeft voor het FD niet geschreven over de oorlog in Syrië of over vluchtelingen. Als correspondent richtte ze zich met name op economische en politieke onderwerpen.”