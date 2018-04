FC Den Bosch mag oosttribune heropenen

FC Den Bosch mag de gesloten oosttribune weer in gebruik nemen als de constructie is hersteld. De gemeente heeft dat besloten na overleg met de club en de supporters. Een gemeentewoordvoerder verwacht dat de tribune begin volgend seizoen weer open is.

Heropening van de tribune is een vurige wens van het fanatieke deel van de supporters dat daar voorheen zat.

De beruchte M-side werd vorig jaar gesloten na een reeks incidenten en ongeregeldheden. De tribune was ook niet veilig door bijvoorbeeld scheve trappen.

Het supportershonk achter de tribune werd gesloten wegens drugsgebruik en criminaliteit en is gesloopt.