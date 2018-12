Faunabescherming erg teleurgesteld

De Faunabescherming is „erg teleurgesteld” dat de rechter Staatsbosbeheer toestemming heeft gegeven om in opdracht van de provincie Flevoland ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. „Het valt ons rauw op het dak”, aldus vicevoorzitter Harm Niesen. De Faunabescherming is een van de partijen die twee rechtszaken tegen het afschotplan heeft verloren. Dierbaar Flevoland, een andere bezwaarmaker, spreekt van „een zwarte dag voor de natuur in Flevoland”.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Flevoland is geschokt dat de rechter toestemming heeft gegeven voor het „barbaarse en wrede plan”. „Dieren hebben bescherming, beschutting en ruimte nodig in plaats van de kogel”, aldus Statenlid Leonie Vestering.

Actievoerders voor het dierenwelzijn in het natuurgebied reageren gemengd. Sommigen vinden afschot „beter dan de hongerdood”. Zij pleiten voor snel en adequaat afschot om de herten lijden te besparen. Anderen spreken schande van het afschot. „We moeten nog zien welke boswachter dit wil gaan doen.” Staatsbosbeheer heeft plannen gemaakt om de jagers veilig te laten werken.

De Faunabescherming doet volgens Niesen met een zogenoemd handhavingsverzoek donderdag nog een laatste poging om afschot van de herten tegen te houden. Het verzoek houdt in dat de provincie ambtenaren die het afschot gaan controleren, opdracht moet geven om alles te doen om verstoring van beschermde diersoorten in het natuurgebied te voorkomen. Dat betekent, aldus De Faunabescherming, dat zij de jacht meteen moeten stilleggen zodra ze zien dat een beschermde soort er last van heeft.

In het bijzonder gaat het om de zeearend, een beschermde vogel die nog niet zo lang terug is in Nederland. Deze vogel broedt in de Oostvaardersplassen en is volgens De Faunabescherming „extreem gevoelig” voor verstoringen. De provincie moet binnen acht weken reageren op het verzoek.

De Faunabescherming zet de bodemprocedure tegen het beleid in de Oostvaardersplassen door. De organisatie wil een principiële uitspraak over natuurbeleid in Nederland.